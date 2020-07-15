"Милан" хочет купить защитника сборной Украины

"Милан" проявляет интерес к защитнику киевского "Динамо" Виталию Миколенко, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, итальянский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе "Милана" Миколенко может заменить француза Тео Эрнандеса, которым интересуется ПСЖ.

Впрочем, проблемой для трансфера может оказаться высокая стоимость украинца , а также отсутствие у него паспорта гражданина Евросоюза.

21-летний Миколенко является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне он провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. За сборную Украины сыграл восемь матчей.

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