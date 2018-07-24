"Милан" хочет купить защитника "Ювентуса"

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"Милан" хочет купить защитника "Ювентуса"

"Милан" проявляет интерес к защитнику "Ювентуса" Маттиа Кальдаре, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "россонери" он может заменить Леонардо Бонуччи, который хочет покинуть клуб.

"Мне приятен интерес "Милана", но всеми вопросами занимается мой агент. К тому же, меня все устраивает в "Ювентусе", - сказал Кальдара.

24-летний Кальдара перешел в "Ювентус" летом 2017 года из "Аталанты" за 19 миллионов евро. В прошлом сезоне он выступал за "Аталанту" на правах аренды, провел за клуб 34 матча, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

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