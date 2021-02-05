"Милан" хочет летом бесплатно подписать игроков из "Порту" и "Марселя"
"Милан" рассчитывает во время летнего трансферного окна усилить состав двумя свободными агентами.
По информации Tuttosport, "россонери" надеются бесплатно подписать полузащитника "Порту" Отавио и вингера "Марселя" Флориана Товена.
Рыночная стоимость бразильца оценивается в 21 миллион евро, а француза - в 32 миллиона.
В текущем сезоне 25-летний Отавио провёл за "Порту" 22 игры, забил 3 мяча и сделал 8 ассистов. 28-летний Товен в нынешней кампании сыграл за "Марсель" 28 матчей, отличился 7 голами и 9 результативными передачами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17