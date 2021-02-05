"Милан" хочет летом бесплатно подписать игроков из "Порту" и "Марселя"

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"Милан" хочет летом бесплатно подписать игроков из "Порту" и "Марселя"

"Милан" рассчитывает во время летнего трансферного окна усилить состав двумя свободными агентами.

По информации Tuttosport, "россонери" надеются бесплатно подписать полузащитника "Порту" Отавио и вингера "Марселя" Флориана Товена.

Рыночная стоимость бразильца оценивается в 21 миллион евро, а француза - в 32 миллиона.

В текущем сезоне 25-летний Отавио провёл за "Порту" 22 игры, забил 3 мяча и сделал 8 ассистов. 28-летний Товен в нынешней кампании сыграл за "Марсель" 28 матчей, отличился 7 голами и 9 результативными передачами.

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