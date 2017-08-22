"Милан" хочет обменять Палетту и Ньянга на Бальде Кейта
"Милан" проявляет интерес к сенегальскому нападающему "Лацио" Бальде Кейта, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, миланский клуб готов заплатить за него 15 миллионов евро, а также отдать аргентинского защитника Габриэля Палетту и форварда Мбайе Ньянга.
Напомним, что контракт Кейта с "Лацио" истекает через год и им также интересуется "Ювентус".
Ранее сообщалось, что Ньянга хочет купить "Спартак", но француз пока не уверен насчет переезда в Россию.
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|Беневенто
|0
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|Болонья
|0
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|Кьево
|0
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|Фиорентина
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|Дженоа
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|Интер Милан
|0
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|11
|Лацио
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|Милан
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|СПАЛ
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|Сампдория
|0
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