"Милан" хочет обменять Палетту и Ньянга на Бальде Кейта

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"Милан" хочет обменять Палетту и Ньянга на Бальде Кейта

"Милан" проявляет интерес к сенегальскому нападающему "Лацио" Бальде Кейта, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб готов заплатить за него 15 миллионов евро, а также отдать аргентинского защитника Габриэля Палетту и форварда Мбайе Ньянга.

Напомним, что контракт Кейта с "Лацио" истекает через год и им также интересуется "Ювентус".

Ранее сообщалось, что Ньянга хочет купить "Спартак", но француз пока не уверен насчет переезда в Россию.

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