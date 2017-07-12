"Милан" хочет обменять Романьоли и Де Шильо на Бонуччи

"Милан" проявляет интерес к защитнику "Ювентуса" Леонардо Бонуччи, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб уже согласовался с футболистом условия личного контракта и готов платить ему зарплату в размере семи миллионов евро в год. "Россонери" предложили за игрока определенную сумму, а также двух своих игроков обороны - Алессио Романьоли и Маттиа Де Шильо.

"Ювентус" пока не дал ответа и взял три дня на размышление.

Стоит отметить, что в концовке прошлого сезона у Бонуччи был серьезный конфликт с наставником туринского клуба Массимилиано Аллегри, но затем тренер и игрок помирились.

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