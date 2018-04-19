"Милан" хочет переманить форварда "Ювентуса"

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"Милан" хочет переманить форварда "Ювентуса"

"Милан" проявляет интерес к хорватскому нападающему "Ювентуса" Марио Манджукичу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, миланский клуб рассматривает кандидатуру Манджукича в качестве преемника его соотечественнику Николе Калиничу, который будет выставлен на трансфер. Форвард "Юве" может согласиться на переход, так как в составе туринского клуба он чаще всего играет на левом фланге, а не на острие атаки.

В этом сезоне 31-летний Манджукич провел за "Ювентус" 38 матчей и забил 8 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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