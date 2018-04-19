"Милан" хочет переманить форварда "Ювентуса"
"Милан" проявляет интерес к хорватскому нападающему "Ювентуса" Марио Манджукичу, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, миланский клуб рассматривает кандидатуру Манджукича в качестве преемника его соотечественнику Николе Калиничу, который будет выставлен на трансфер. Форвард "Юве" может согласиться на переход, так как в составе туринского клуба он чаще всего играет на левом фланге, а не на острие атаки.
В этом сезоне 31-летний Манджукич провел за "Ювентус" 38 матчей и забил 8 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|85
|2
|Наполи
|33
|81
|3
|Рома
|33
|64
|4
|Лацио
|33
|64
|5
|Интер Милан
|33
|63
|6
|Милан
|33
|54
|7
|Аталанта
|33
|52
|8
|Сампдория
|33
|51
|9
|Фиорентина
|33
|51
|10
|Торино
|33
|47
|11
|Болонья
|33
|38
|12
|Дженоа
|33
|38
|13
|Сассуоло
|33
|34
|14
|Удинезе
|33
|33
|15
|Кальяри
|33
|32
|16
|Кьево
|33
|31
|17
|СПАЛ
|33
|29
|18
|Кротоне
|33
|28
|19
|Хеллас Верона
|33
|25
|20
|Беневенто
|33
|14