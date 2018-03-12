"Милан" хочет переманить хавбека "Ромы"

Полузащитник "Ромы" Кевин Строотман стал трансферной целью "Милана", сообщает Sport Mediaset.

По информации источника, в подписании 28-летнего голландца лично заинтересован главный тренер "россонери" Дженнаро Гаттузо.

Стоит отметить, что до 31 июля 2018 года любой клуб может выкупить Строотмана за фиксированную сумму отступных в размере 45 миллионов евро.

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