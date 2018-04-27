"Милан" хочет переманить Мончи

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"Милан" хочет переманить Мончи

"Милан" хочет переманить спортивного директора "Ромы" Рамона Мончи, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, владельцы "россонери" считают испанского функционера идеальной кандидатурой на замену Массимилиано Мирабелли.

Стоит отметить, что "Милан" был заинтересован в приглашении Мончи ещё прошлым летом, однако тогда специалист предпочёл присоединиться к "Роме".

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