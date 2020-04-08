"Милан" хочет переманить основного хавбека "Арсенала"

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"Милан" хочет переманить основного хавбека "Арсенала"

"Милан" проявляет интерес к уругвайскому полузащитнику лондонского "Арсенала" Лукасу Торрейре, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него около 40 миллионов евро. В настоящее время хавбек восстанавливается после перелома лодыжки.

В нынешнем сезоне 24-летний Торрейра провел за "Арсенал" 33 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2023 года.

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