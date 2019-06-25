"Милан" хочет подписать Фекира

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"Милан" хочет подписать Фекира

Хавбек "Лиона" Набиль Фекир попал в сферу интересов "Милана".

Как сообщает France Football, "россонери" сделали официальный запрос на трансфер 25-летнего игрока. Соглашение Фекира с клубом действует до следующего лета.

Отметим, что прошлым летом "Лион" требовал за Фекира 70 миллионов евро, однако сейчас стоимость его трансфера оценивается в 40 миллионов.

В прошедшем сезоне на счету Фекира 12 забитых мячей и 9 результативных передач в 39 матчах.

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Комментарии

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Лион по перспективней Милана будет, ахах

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