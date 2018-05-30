"Милан" хочет подписать хавбека "Фиорентины"

"Милан" хочет подписать полузащитника "Фиорентины" Милана Баделя, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "россонери" намерены заполучить 29-летнего хорвата через месяц, когда он станет свободным агентом.

На Баделя также претендует римский "Лацио".

Стоит отметить, что ранее "Милан" договорился о переходах Пепе Рейны и Ивана Стринича, у которых также истекают контракты с их клубами.

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