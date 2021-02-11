"Милан" хочет предложить Кессье продлить контракт

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"Милан" хочет предложить Кессье продлить контракт"Милан" проводит переговоры о продлении соглашения с Франком Кессье, пишет журналист Николо Скира у себя в Твиттере.

Как сообщает источник, "россонери" готовы предложить полузащитнику долгосрочный контракт и поднять зарплату до 3,2 миллиона евро в год. Сам игрок хотел бы продолжить выступать за миланцев.

В текущем сезоне 24-летний ивуарец провел 30 матчей за "Милан". В его активе 7 голов и 3 результативных передачи. Нынешний договор футболиста истекает в конце июня 2022 года.

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