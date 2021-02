"Милан" хочет предложить Кессье продлить контракт

"Милан" проводит переговоры о продлении соглашения с Франком Кессье, пишет журналист Николо Скира у себя в Твиттере.

Как сообщает источник, "россонери" готовы предложить полузащитнику долгосрочный контракт и поднять зарплату до 3,2 миллиона евро в год. Сам игрок хотел бы продолжить выступать за миланцев.

#ACMilan are working to extend Frank #Kessie’s contract (expires in 2022). They are working to reach an agreement to a long-term contract in the coming weeks with a new salaries (€3,2-3,5M/year). The midfielder wants to stay at Milan. #transfers