"Милан" хочет предложить Кессье продлить контракт
"Милан" проводит переговоры о продлении соглашения с Франком Кессье, пишет журналист Николо Скира у себя в Твиттере.
Как сообщает источник, "россонери" готовы предложить полузащитнику долгосрочный контракт и поднять зарплату до 3,2 миллиона евро в год. Сам игрок хотел бы продолжить выступать за миланцев.
#ACMilan are working to extend Frank #Kessie’s contract (expires in 2022). They are working to reach an agreement to a long-term contract in the coming weeks with a new salaries (€3,2-3,5M/year). The midfielder wants to stay at Milan. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 11, 2021
В текущем сезоне 24-летний ивуарец провел 30 матчей за "Милан". В его активе 7 голов и 3 результативных передачи. Нынешний договор футболиста истекает в конце июня 2022 года.
Читать также: "Милан" может продлить Ибрагимовича на год | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселона" пожаловалась на неназначенный пенальти в матче против "Севильи" (видео)
-
Конте и Аньелли не будут наказаны за конфликт во время матча "Ювентус" - "Интер"
-
Возвращение Дриусси из "Зенита" в "Ривер Плейт" находится под угрозой срыва
-
"Барселона" не готова к соперникам уровня Лиги Чемпионов - "Севилья" деклассировала каталонцев в Кубке Испании
-
Томас Мюллер заразился коронавирусом
Лента новостей
-
Ласарте назначен главным тренером сборной Чили
-
Промес может прибыть в Москву уже на следующей неделе
-
Калверт-Левин получил травму в матче против "Тотттенхэма"
-
Marca оставила Умтити без оценки, хотя он отыграл 90 минут в матче с "Севильей"
-
Джилардино снова возглавил "Сиену"
-
Спортивный директор "Наполи" прокомментировал будущее Гаттузо
-
"Барселона" пожаловалась на неназначенный пенальти в матче против "Севильи" (видео)
-
"Милан" хочет предложить Кессье продлить контракт
-
Дзюба покормил льва с руки
-
Конте и Аньелли не будут наказаны за конфликт во время матча "Ювентус" - "Интер"
-
Моуринью назвал "игрой в кошки-мышки" матч "Тоттенхэма" и "Эвертона"
-
Футболисты "Порту" и "Браги" были вынуждены толкать машину скорой помощи, чтобы продолжить матч
-
1
"Реал" нашел замену Рамосу в "Севилье"
-
1
У Бэйла снова возникли проблемы со здоровьем
-
Возвращение Дриусси из "Зенита" в "Ривер Плейт" находится под угрозой срыва
-
TikTok стал официальным партнёром Евро-2020
-
"Тамбов" по-прежнему может сняться с РПЛ
-
Зарплата Кудряшова сократилась в два раза после переезда в Турцию
-
"Барселона" не готова к соперникам уровня Лиги Чемпионов - "Севилья" деклассировала каталонцев в Кубке Испании
-
"Ахмат" в товарищеском матче проиграл "Томи" Кержакова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17