"Милан" хочет предложить Томори долгосрочный контракт

Фото: Твиттер @fikayotomori_

"Милан" хочет оставить защитника "Челси" Фикайо Томори после окончания арендного соглашения на постоянной основе.

Журналист и инсайдер Николо Скира сообщает в своем Twitter, что "россонери" готовят пятилетний контракт для 23-летнего англичанина.

В договоре прописана сумма выкупа за 28,5 миллиона евро, но итальянцы планируют договорится с "Челси" о снижении цены. Арендное соглашение игрока рассчитано до конца сезона. Сам футболист хотел бы остаться остаться в итальянском клубе.

#ACMilan want to sign Fikayo #Tomori on a permanent deal. Ready 5-years contract. Now #Rossoneri are working to reach an agreement with #Chelsea. There is an option, but #Milan would like to negotiate the €28,5M option to buy fee downwards a bit. #transfers #CFC