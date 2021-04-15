"Милан" хочет предложить Томори долгосрочный контракт

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"Милан" хочет предложить Томори долгосрочный контрактФото: Твиттер @fikayotomori_ 
"Милан" хочет оставить защитника "Челси" Фикайо Томори после окончания арендного соглашения на постоянной основе.

Журналист и инсайдер Николо Скира сообщает в своем Twitter, что "россонери" готовят пятилетний контракт для 23-летнего англичанина.

В договоре прописана сумма выкупа за 28,5 миллиона евро, но итальянцы планируют договорится с "Челси" о снижении цены. Арендное соглашение игрока рассчитано до конца сезона. Сам футболист хотел бы остаться остаться в итальянском клубе.

Напомним, что Томори выступает за Милан я января этого года и с тех пор сыграл в 14 матчах во всех турнирах.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 20,00 млн €.

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