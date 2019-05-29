"Милан" хочет пригласить главного тренера "Лацио" Симоне Индзаги

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги получил предложение от "Милана". Об этом пишет Sport Mediaset.

"Милан" готов предложить специалисту контракт на три года с окладом в 2,5 миллиона евро.

Проблемой может стать то, что на прошлой неделе Индзаги трижды встречался с президентом "Лацио" Клаудио Лотито, однако не смог договорится о прекращении сотрудничества с клубом.

Ранее "Милан" покинул Дженнаро Гаттузо.

Индзаги руководит "Лацио" с 2016 года, под его руководством команда выиграла Кубок Италии в сезоне-2018/19, а также Суперкубок Италии-2017.

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