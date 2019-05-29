"Милан" хочет пригласить главного тренера "Лацио" Симоне Индзаги

Теги миланлациосимоне индзаги

"Милан" хочет пригласить главного тренера "Лацио" Симоне Индзаги

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги получил предложение от "Милана". Об этом пишет Sport Mediaset.

"Милан" готов предложить специалисту контракт на три года с окладом в 2,5 миллиона евро.

Проблемой может стать то, что на прошлой неделе Индзаги трижды встречался с президентом "Лацио" Клаудио Лотито, однако не смог договорится о прекращении сотрудничества с клубом.

Ранее "Милан" покинул Дженнаро Гаттузо.

Индзаги руководит "Лацио" с 2016 года, под его руководством команда выиграла Кубок Италии в сезоне-2018/19, а также Суперкубок Италии-2017.

Не пропустите: Гаттузо покинул пост тренера "Милана"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" разгромил "Арсенал" и выиграл Лигу Европы

"Челси" разгромил "Арсенал" и выиграл Лигу Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов