"Милан" хочет пригласить главного тренера "Лацио" Симоне Индзаги
Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги получил предложение от "Милана". Об этом пишет Sport Mediaset.
"Милан" готов предложить специалисту контракт на три года с окладом в 2,5 миллиона евро.
Проблемой может стать то, что на прошлой неделе Индзаги трижды встречался с президентом "Лацио" Клаудио Лотито, однако не смог договорится о прекращении сотрудничества с клубом.
Ранее "Милан" покинул Дженнаро Гаттузо.
Индзаги руководит "Лацио" с 2016 года, под его руководством команда выиграла Кубок Италии в сезоне-2018/19, а также Суперкубок Италии-2017.
Не пропустите: Гаттузо покинул пост тренера "Милана"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Жиру забил 11-й гол в ЛЕ в этом сезоне и побил рекорд
-
1
"Челси" разгромил "Арсенал" и выиграл Лигу Европы
-
"Динамо" интересуется форвардом "Зенита" Джорджевичем
-
Дибала: "Я не сравниваю Месси с Роналду, я просто наслаждаюсь ими"
-
"Милан" хочет пригласить главного тренера "Лацио" Симоне Индзаги
-
В Мадриде начал работу международный лагерь "Футбол для дружбы"
-
"Реал" стал самым дорогим клубом мира по версии Forbes
-
Майкл Оуэн дал совет Сульшеру
-
Рамос хочет покинуть "Реал" из-за финансовых проблем
-
Мхитарян - игрокам "Арсенала": "Моё сердце с вами"
-
Премьер-министр Армении: "Я сказал Мхитаряну, что мы очень гордимся им и стоим на его стороне"
-
Гендиректор "Анжи": "Мы обязаны цепляться за любую возможность сохранить профессиональный статус клуба"
-
Лунев о финале Лиги Европы: "Хотел бы, чтобы Чех выиграл. Но и за "Челси" переживаю"
-
Ляказетт и Азар в старте на финальный матч Лиги Европы "Челси" - "Арсенал"
-
Два топ-клуба России нацелились на игрока "Фенербахче" Миху Зайца
-
Игрок "Локомотива" Игнатев пропустит ближайшие матчи за сборную России
-
1
Гризманн расстроился, когда узнал об отношении игроков "Барселоны" к его трансферу
-
1
СМИ: игроки "Барселоны" наложили вето на трансфер Гризманна
-
Болельщики "Арсенала" поют песни о Мхитаряне в Азербайджане
-
CAS отклонил апелляцию "Рубина" по дисквалификации в еврокубках
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17