"Милан" хочет пригласить Шевченко на пост главного тренера

Руководство "Милана" рассматривает наставника сборной Украины Андрея Шевченко в качестве возможной замены главного тренера Стефано Пиоли. Об этом сообщает Calciomercato.

По данным источника, в итальянском клубе недовольны результатами команды. Технический директор клуба Паоло Мальдини лично заинтересован в приглашении Шевченко. Сам специалист не готов рассматривать любые предложения раньше лета, когда пройдет чемпионат Европы.

После 23 туров "Милан" занимает 10 место в чемпионате Италии, имея в активе 32 очка.

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