"Милан" хочет пригласить Шевченко на пост главного тренера
Руководство "Милана" рассматривает наставника сборной Украины Андрея Шевченко в качестве возможной замены главного тренера Стефано Пиоли. Об этом сообщает Calciomercato.
По данным источника, в итальянском клубе недовольны результатами команды. Технический директор клуба Паоло Мальдини лично заинтересован в приглашении Шевченко. Сам специалист не готов рассматривать любые предложения раньше лета, когда пройдет чемпионат Европы.
После 23 туров "Милан" занимает 10 место в чемпионате Италии, имея в активе 32 очка.
А еще: "Реал" и "Ювенутс" интересуются голкипером "Милана" Доннаруммой| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|23
|54
|2
|Ювентус
|23
|54
|3
|Лацио
|23
|53
|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Сампдория
|23
|23
|17
|Лечче
|23
|22
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
|23
|16
|20
|СПАЛ
|23
|15