"Милан" хочет продлить контракт с Бонавентурой
"Милан" хочет продлить контракт с полузащитником Джакомо Бонавентурой, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, клуб уже вступил в переговоры с Мино Райолой, который является агентом 29-летнего хавбека.
Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2020 года.
Сейчас Бонавентура восстанавливается после операции на левом колене. Его возвращение в строй ожидается в июле-августе.
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