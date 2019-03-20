"Милан" хочет продлить контракт с Бонавентурой

"Милан" хочет продлить контракт с полузащитником Джакомо Бонавентурой, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, клуб уже вступил в переговоры с Мино Райолой, который является агентом 29-летнего хавбека.

Действующее соглашение между сторонами истекает летом 2020 года.

Сейчас Бонавентура восстанавливается после операции на левом колене. Его возвращение в строй ожидается в июле-августе.

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