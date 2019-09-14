"Милан" хочет продлить контракт с сыном Мальдини
Руководство "Милана" готовит новый контракт для нападающего Даниэля Мальдини.
Как сообщает итальянская пресса, клуб рассчитывает заключить новое соглашение с сыном легендарного Паоло Мальдини в середине октября.
Стоит отметить, что условия действующего договора между 17-летним футболистом и "россонери" неизвестны.
Минувшим летом Мальдини-младшего хотели арендовать несколько клубов из Серии B, но "Милан" ответил отказом, поскольку хочет, чтобы юный форвард набирался опыта на тренировках с основной командой.
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