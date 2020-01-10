"Милан" хочет распродать весь состав за исключением 6 игроков

Директор "Милана" по футбольным операциям Звонимир Бобан затеял революцию в команде.

По информации Calciomercato, хорватский функционер хочет продать почти всех действующих игроков "россонери".

Сохранить Бобан намерен всего шесть футболистов - Златана Ибрагимовича, Джанлуиджи Доннарумму, Рафаэла Леау, Тео Эрнандеса, Исмаэля Беннасера и Алессио Романьоли.

По итогам 18 туров "Милан" занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А.

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