"Милан" хочет существенно усилить атакующую линию
Фото: твиттер Нкунку\Автор неизвестен
"Милан" намерен провести несколько серьезных трансферов в летнее окно, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, компания Investcorp из Бахрейна, которая в ближайшее время может приобрести "россонери", планирует выделить около 300 миллионов евро на трансферы ближайшим летом.
Отмечается, что "Милан" планирует приобрести полузащитника "Лилля" Ренату Саншеша, нападающего "Аякса" Себастьяна Аллера, атакующих хавбеков "Ромы" Николо Дзаньоло и "Лейпцига" Кристофера Нкунку.
Ранее сообщалось, что "россонери" также заинтересован в возвращении Джанлуиджи Доннаруммы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17