"Милан" хочет усилиться капитаном "АЗ Алкмаара"
Полузащитник "АЗ Алкмаара" Тен Копмейнерс стал трансферной целью "Милана", сообщает Tuttosport.
По информации источника, "россонери" внимательно следят за прогрессом 22-летнего голландца, которого называют "новым ван Боммелом".
В текущем сезоне Копмейнерс сыграл за "АЗ Алкмаар" 42 матча, забил 16 голов и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость - 16 миллионов евро.
В августе сообщалось об интересе к этому футболисту со стороны московского "Спартака".
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