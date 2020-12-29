"Милан" хочет усилиться вингером "Кристал Пэлас"

"Милан" нацелился на флангового нападающего "Кристал Пэлас" Уилфрида Заа, утверждает The Sun.

По сведениям издания, "россонери" рассчитывают усилиться 28-летним футболистом уже в январе.

В текущем сезоне ивуарийский вингер забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 14 матчах за "Пэлас".

Рыночная стоимость Заа оценивается в 50 миллионов евро.

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