"Милан" хочет усилиться защитником "Севильи"

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"Милан" хочет усилиться защитником "Севильи"

Защитник "Севильи" Гильерме Арана привлёк внимание "Милана", сообщает Marca.

По сведениям издания, "россонери" хотят заполучить бразильского фулбека во время летнего трансферного окна.

Конкуренцию "Милану" готовы составить "Лион", "Бордо", "Сампдория" и "Болонья".

"Севилья" купила Арану в январе 2018 года. В активе 22-летнего футболиста 2 гола и 3 ассиста в 25 матчах.

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