"Милан" хочет в следующем году пригласить Гвардиолу

Руководство "Милана" хочет видеть на тренерском мостике команды испанца Хосепа Гвардиолу.

Как сообщает Mundo Deportivo, в следующем году боссы "россонери" попытаются переманить наставника "Манчестер Сити" в Италию.

В шорт-лист клуба также входит главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Напомним, что перед началом текущего сезона "Милан" назначил Марко Джампаоло, однако уже 8 октября его уволили. Его преемником стал Стефано Пиоли.

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