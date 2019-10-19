"Милан" хочет в следующем году пригласить Гвардиолу

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"Милан" хочет в следующем году пригласить Гвардиолу

Руководство "Милана" хочет видеть на тренерском мостике команды испанца Хосепа Гвардиолу.

Как сообщает Mundo Deportivo, в следующем году боссы "россонери" попытаются переманить наставника "Манчестер Сити" в Италию.

В шорт-лист клуба также входит главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Напомним, что перед началом текущего сезона "Милан" назначил Марко Джампаоло, однако уже 8 октября его уволили. Его преемником стал Стефано Пиоли.

Не пропустите: "Милан" будет вынужден расстаться с одним из лидеров в январе. | http://soccernews.ru
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