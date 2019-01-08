"Милан" хочет вернуть Алешандре Пато
"Милан" хочет вернуть бразильского нападающего Алешандре Пато, который сейчас выступает за "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сообщает Football Italia.
По сведениям издания, "россонери" могут воспользоваться проблемами китайского клуба, чей владелец Шу Юхуи был арестован в связи с обвинениями в производстве поддельных лекарственных препаратов.
Если бизнесмен угодит за решётку, то "Тяньцзинь Цюаньцзянь" вовсе могут расформировать, что позволит "Милану" бесплатно подписать 29-летнего футболиста. Сам форвард также заинтересован в возвращении на "Сан-Сиро".
Пато выступал за "Милан" с 2007 по 2013 год, сыграл 150 матчей и забил 63 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|19
|39
|4
|Лацио
|19
|32
|5
|Милан
|19
|31
|6
|Рома
|19
|30
|7
|Сампдория
|19
|29
|8
|Аталанта
|19
|28
|9
|Торино
|19
|27
|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
|25
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
|17
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|19
|13
|19
|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8