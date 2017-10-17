"Милан" хочет вернуть Аллегри

Руководство "Милана" продолжает поиск нового главного тренера на случай отставки Винченцо Монтеллы, которому дали на исправление ситуации три матча.

Как сообщает Football Italia, одним из приоритетных вариантов для боссов "россонери" является возвращение на пост наставника Массимилиано Аллегри, который сейчас возглавляет "Ювентус".

Отмечается, что руководители "Милана" уже контактировали с коллегами из туринского клуба по поводу возможного выкупа контракта 50-летнего специалиста.

Напомним, что Аллегри тренировал "Милан" с 2010 по 2014 год и приводил команду к победе в Серии А и Суперкубке Италии. | http://soccernews.ru