"Милан" хочет вернуть Аллегри
Руководство "Милана" продолжает поиск нового главного тренера на случай отставки Винченцо Монтеллы, которому дали на исправление ситуации три матча.
Как сообщает Football Italia, одним из приоритетных вариантов для боссов "россонери" является возвращение на пост наставника Массимилиано Аллегри, который сейчас возглавляет "Ювентус".
Отмечается, что руководители "Милана" уже контактировали с коллегами из туринского клуба по поводу возможного выкупа контракта 50-летнего специалиста.
Напомним, что Аллегри тренировал "Милан" с 2010 по 2014 год и приводил команду к победе в Серии А и Суперкубке Италии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Вот так бы выглядела сегодняшняя "Фиорентина", не продавай она своих лидеров
-
Промежуточные цели: "Барселона" принимает "Олимпиакос"
-
Красно-синее противостояние: ЦСКА сразится с "Базелем"
-
Последний шанс для "орлов": "Бенфика" готовится к приему "Манчестер Юнайтед"
-
Битва имперских столиц: "Челси" ждет в гости "Рому"
Лента новостей
-
Жоау Мариу близок к возвращению в строй
-
Лопес возглавил "Кальяри"
-
Пирес рассказал, почему ухудшилась игра Озила
-
Эллардайс хочет возглавить сборную США
-
"Наполи" выступил с заявлением по поводу травмы Инсинье
-
Дзадза признан лучшим игроком Примеры в сентябре
-
Манчини отказал "Лестеру"
-
ЦСКА U-19 – "Базель" U-19 - 2:3 (обзор)
-
Стало известно, где пройдут ноябрьские товарищеские матчи сборной России
-
ЦСКА уступил "Базелю" в Юношеской лиге УЕФА
-
Кокорин поделился ожиданиями от матча с "Русенборгом"
-
Восстановление защитника "Арсенала" Чемберса затягивается
-
Промес повторил достижение ван Нистелроя
-
Инсинье прокомментировал свою травму
-
Сигурдссон сравнил РФПЛ и Чемпионшип
-
Хайнкес советует Нагельсманну не спешить с переходом в "Баварию"
-
Самедов пропустит три недели
-
Наставник "Марибора": "Мы знали силу "Ливерпуля", но сыграли плохо"
-
РФС выпустил видеоролик по поводу падения сборной России в рейтинге ФИФА
-
Льорис: "Реал" оказал большое давление на нас"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|8
|24
|2
|Интер Милан
|8
|22
|3
|Лацио
|8
|19
|4
|Ювентус
|8
|19
|5
|Рома
|7
|15
|6
|Сампдория
|7
|14
|7
|Болонья
|8
|14
|8
|Торино
|8
|13
|9
|Кьево
|8
|12
|10
|Милан
|8
|12
|11
|Фиорентина
|8
|10
|12
|Аталанта
|8
|9
|13
|Кальяри
|8
|6
|14
|Кротоне
|8
|6
|15
|Хеллас Верона
|8
|6
|16
|Удинезе
|8
|6
|17
|Дженоа
|8
|5
|18
|Сассуоло
|8
|5
|19
|СПАЛ
|8
|5
|20
|Беневенто
|8
|0