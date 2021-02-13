"Милан" хочет выкупить игрока "Реала"
Испанский вингер Браим Диас может стать полноценным игроком "Милана", сообщает Goal.com.
По информации источника, "россонери" заинтересованы в выкупе прав на 21-летнего футболиста у мадридского "Реала".
Королевский клуб, возможно, согласится продать перспективного игрока за сумму около 30 миллионов евро.
Браим в текущем сезоне сыграл за "Милан" 25 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
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