"Милан" хочет выкупить у "Реала" Браима Диаса

"Милан" намерен выкупить у "Реала" хавбека Диаса, утверждает Goal.com.

По данным издания, агенты миланского клуба планируют вступить переговоры со "сливочными" по трансферу 21-летнего испанца. "Милан" готов заплатить за хавбека 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Диас провел 8 матчей за "Милан", отметившись 3 голами. Его трансферная стоимость - 14 миллионов евро.

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