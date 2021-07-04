"Милан" хочет взять в аренду Иско

Фото: инстаграм Иско

Хавбек "Реала" Иско попал в сферу интересов "Милана".

Как сообщает Milan News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, "россонери" хотят арендовать 29-летнего испанца на один сезон.

Отмечается, что футболистом интересуются еще несколько клубов, однако "Милан" считает, что сможет выиграть борьбу благодаря хорошим отношениям с мадридским клубом.

В прошлом сезоне на счету Иско две голевые передачи в 29 играх.

Читайте также: "Милан" включился в борьбу за Коутиньо. | http://soccernews.ru