"Милан" хочет взять в аренду Иско

Теги миланреал мадридиско

"Милан" хочет взять в аренду Иско Фото: инстаграм Иско

Хавбек "Реала" Иско попал в сферу интересов "Милана".

Как сообщает Milan News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, "россонери" хотят арендовать 29-летнего испанца на один сезон.

Отмечается, что футболистом интересуются еще несколько клубов, однако "Милан" считает, что сможет выиграть борьбу благодаря хорошим отношениям с мадридским клубом.

В прошлом сезоне на счету Иско две голевые передачи в 29 играх.

Читайте также: "Милан" включился в борьбу за Коутиньо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду продолжает лидировать в гонке бомбардиров Евро-2020

Роналду продолжает лидировать в гонке бомбардиров Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов