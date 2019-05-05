"Милан" хочет заменить Сусо игроком "Ювентуса"

"Милан" определился с заменой для нападающего команды Сусо.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, "россонери" заинтересованы в подписании 22-летнего вингера "Болоньи" Риккардо Орсолини, чьи права принадлежат "Ювентусу".

Отмечается, что трансфер итальянца обойдется "Милану" в 20-25 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Орсолини 8 забитых мячей и 5 ассистов в 33 играх.

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