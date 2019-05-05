"Милан" хочет заменить Сусо игроком "Ювентуса"
"Милан" определился с заменой для нападающего команды Сусо.
По сведениям La Gazzetta dello Sport, "россонери" заинтересованы в подписании 22-летнего вингера "Болоньи" Риккардо Орсолини, чьи права принадлежат "Ювентусу".
Отмечается, что трансфер итальянца обойдется "Милану" в 20-25 миллионов евро.
В этом сезоне на счету Орсолини 8 забитых мячей и 5 ассистов в 33 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|34
|70
|3
|Интер Милан
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|35
|57
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|34
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15