"Милан" и английские клубы нацелились на защитника "Барселоны"

Теги миланнантбарселонажан-клер тодибо

"Милан" и английские клубы нацелились на защитника "Барселоны"

Французский защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо может покинуть клуб, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, интерес к игроку проявляют "Милан", "Нант", а также английские клубы.

19-летний Тодибо перешел в "Барселону" из "Тулузы" в январе 2019 года за один миллион евро. За каталонский клуб он провел два матча во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Атлетико" хочет запретить Гризманну играть за "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тун" потерял лучшего бомбардира перед матчами Лиги Европы со "Спартаком"

"Тун" потерял лучшего бомбардира перед матчами Лиги Европы со "Спартаком"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов