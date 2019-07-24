"Милан" и английские клубы нацелились на защитника "Барселоны"

Французский защитник "Барселоны" Жан-Клер Тодибо может покинуть клуб, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, интерес к игроку проявляют "Милан", "Нант", а также английские клубы.

19-летний Тодибо перешел в "Барселону" из "Тулузы" в январе 2019 года за один миллион евро. За каталонский клуб он провел два матча во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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