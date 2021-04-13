"Милан" и "Аталанта" поборются за хавбека "Брюгге", который забил два гола "Зениту"
Фото: инстаграм Шарля де Кетеларе/Автор неизвестен
"Милан" и "Аталанта" проявляют интерес к полузащитнику "Брюгге" и сборной Бельгии Шарлю де Кетеларе, сообщает журналист Calciomercato Даниэле Лонго в своем твиттере.
По данным источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.
Де Кетеларе известен российским болельщикам тем, что он забил по одному голу в обоих матчах против "Зенита" в групповом раунде Лиги Чемпионов.
В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел за "Брюгге" 39 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Клуб Брюгге
|29
|70
|2
|Гент
|29
|55
|3
|Шарлеруа
|29
|54
|4
|Антверпен
|29
|53
|5
|Стандард Льеж
|29
|49
|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
|43
|9
|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
|33
|13
|Эупен
|29
|30
|14
|Серкль Брюгге
|29
|23
|15
|Остенде
|29
|22
|16
|Ред Стар Ваасланд
|29
|20