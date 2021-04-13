"Милан" и "Аталанта" поборются за хавбека "Брюгге", который забил два гола "Зениту"

Фото: инстаграм Шарля де Кетеларе/Автор неизвестен

"Милан" и "Аталанта" проявляют интерес к полузащитнику "Брюгге" и сборной Бельгии Шарлю де Кетеларе, сообщает журналист Calciomercato Даниэле Лонго в своем твиттере.

По данным источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

Де Кетеларе известен российским болельщикам тем, что он забил по одному голу в обоих матчах против "Зенита" в групповом раунде Лиги Чемпионов.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел за "Брюгге" 39 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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