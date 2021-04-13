"Милан" и "Аталанта" поборются за хавбека "Брюгге", который забил два гола "Зениту"

Теги миланаталантаклуб брюггешарль де кетеларетрансферы

"Милан" и "Аталанта" поборются за хавбека "Брюгге", который забил два гола "Зениту"

Фото: инстаграм Шарля де Кетеларе/Автор неизвестен

"Милан" и "Аталанта" проявляют интерес к полузащитнику "Брюгге" и сборной Бельгии Шарлю де Кетеларе, сообщает журналист Calciomercato Даниэле Лонго в своем твиттере.

По данным источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно.

Де Кетеларе известен российским болельщикам тем, что он забил по одному голу в обоих матчах против "Зенита" в групповом раунде Лиги Чемпионов.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек провел за "Брюгге" 39 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Милан" определился с ценой на Леау. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" проиграл "Порту", но вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

"Челси" проиграл "Порту", но вышел в полуфинал Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 29 70
2 Гент Гент 29 55
3 Шарлеруа Шарлеруа 29 54
4 Антверпен Антверпен 29 53
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 29 49
6 Мехелен Мехелен 29 44
7 Генк Генк 29 44
8 Андерлехт Андерлехт 29 43
9 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 29 36
10 Мукрон Перувелз Мукрон Перувелз 29 36
11 Кортрийк Кортрийк 29 33
12 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 29 33
13 Эупен Эупен 29 30
14 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 29 23
15 Остенде Остенде 29 22
16 Ред Стар Ваасланд Ред Стар Ваасланд 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов