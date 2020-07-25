"Милан" и "Аталанта" сыграли вничью в матче Серии А

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"Милан" и "Аталанта" сыграли вничью в матче Серии А

"Аталанта" и "Милан" обменялись голами в матче 36-го тура Серии А.

В составе хозяев голом отметился Дуван Сапата, у гостей забил Хакан Чалханогу.

"Аталанта" - "Милан" - 1:1

Голы: Чалханоглу, 14 - 0:1, Сапата, 34 - 1:1

"Милан": Доннарумма, Габбия, Калабрия, Кьер, Лаксальт, Кессиэ, Салемакерс (Кастильехо, 69), Чалханоглу (Бонавентура, 61), Биглия (Крунич, 61), Ибрагимович, Ребич (Рафаэл Леау, 61).

"Аталанта": Голлини, Хатебур, Толои (Шутало, 46), Кальдара, Госенс (Кастань, 69), Гомес (Колли, 90), Фройлер (Пашалич, 69), Малиновский (Муриэль, 57), де Рон, Гимшити, Сапата.

"Аталанта" занимает 2 место в турнирной таблице. "Милан" расположился на 6 позиции.

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