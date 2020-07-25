"Милан" и "Аталанта" сыграли вничью в матче Серии А
"Аталанта" и "Милан" обменялись голами в матче 36-го тура Серии А.
В составе хозяев голом отметился Дуван Сапата, у гостей забил Хакан Чалханогу.
"Аталанта" - "Милан" - 1:1
Голы: Чалханоглу, 14 - 0:1, Сапата, 34 - 1:1
"Милан": Доннарумма, Габбия, Калабрия, Кьер, Лаксальт, Кессиэ, Салемакерс (Кастильехо, 69), Чалханоглу (Бонавентура, 61), Биглия (Крунич, 61), Ибрагимович, Ребич (Рафаэл Леау, 61).
"Аталанта": Голлини, Хатебур, Толои (Шутало, 46), Кальдара, Госенс (Кастань, 69), Гомес (Колли, 90), Фройлер (Пашалич, 69), Малиновский (Муриэль, 57), де Рон, Гимшити, Сапата.
"Аталанта" занимает 2 место в турнирной таблице. "Милан" расположился на 6 позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17