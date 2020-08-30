"Милан" и "Айнтрахт" готовы к обмену форвардами
Нападающий "Милана" Андре Силва близок к переходу в "Айнтрахт" в обмен на форварда немецкого клуба Анте Ребича, сообщает Bild.
По сведениям издания, клубы практически достигли договоренности. Сделка будет заключена до закрытия летнего трансферного окна.
Стоит отметить, что Силва выступал за "Айнтрахт" на правах аренды, а Ребич был в аренде в "Милане". Теперь трансферы будут заключены на постоянной основе.
В минувшем сезоне 26-летний Ребич провел за "Милан" 30 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. 24-летний Силва в составе "Айнтрахта" забил 16 мячей и отдал пять голевых пасов в 37 поединках.
Не пропустите: "Милан" арендует "нового Пирло" за 10 миллионов евро. | http://soccernews.ru
главное
-
"Спартак" стал лидером РПЛ впервые за последние 1197 дней
-
Черчесов вызвал в сборную России двух футболистов вместо травмированных Головина и Луценко
-
"Манчестер Сити" предложил Лионелю Месси сказочный контракт
-
ЦСКА разгромил "Ахмат" в Грозном
-
"Зенит" лидирует в РПЛ по пробитым пенальти за последние девять лет
Лента новостей
-
Санти Касорла забил красивый гол в дебютном матче за "Аль-Садд"
-
"Марсель" стартовал с победы в Лиге 1
-
2
Известная фанатка Месси будет болеть за новый клуб аргентинца
-
Кикнадзе рассказал о несостоявшемся переходе Миранчука в "Барселону"
-
"Манчестер Сити" вновь отдал Эрреру в аренду в испанский клуб
-
"Спартак" стал лидером РПЛ впервые за последние 1197 дней
-
Джейдон Санчо по-прежнему надеется на трансфер в "Манчестер Юнайтед"
-
"Милан" и "Айнтрахт" готовы к обмену форвардами
-
Черчесов вызвал в сборную России двух футболистов вместо травмированных Головина и Луценко
-
"Арсенал" является единственным претендентом на Коутиньо
-
"Краснодар" и "Ростов" не выявили победителя в матче РПЛ
-
"Сочи" не смог обыграть "Урал" и не догнал "Спартак"
-
Семин раскритиковал "Локомотив" из-за продажи Миранчука
-
2
Бартомеу намерен продать Месси, чтобы поправить финансовые дела "Барселоны"
-
Семак прокомментировал слухи о конфликте Дзюбы и Малкома
-
2
В Барселоне нарисовали Месси в образе Че Гевары
-
2
"Манчестер Сити" предложил Лионелю Месси сказочный контракт
-
Донни ван де Бек определился с новым клубом
-
2
"Барселона" отказывается продавать Месси
-
"Тамбов" упустил победу над "Рубином"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20