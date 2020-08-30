"Милан" и "Айнтрахт" готовы к обмену форвардами

Нападающий "Милана" Андре Силва близок к переходу в "Айнтрахт" в обмен на форварда немецкого клуба Анте Ребича, сообщает Bild.

По сведениям издания, клубы практически достигли договоренности. Сделка будет заключена до закрытия летнего трансферного окна.

Стоит отметить, что Силва выступал за "Айнтрахт" на правах аренды, а Ребич был в аренде в "Милане". Теперь трансферы будут заключены на постоянной основе.

В минувшем сезоне 26-летний Ребич провел за "Милан" 30 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи. 24-летний Силва в составе "Айнтрахта" забил 16 мячей и отдал пять голевых пасов в 37 поединках.

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