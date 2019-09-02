"Милан" и "Айнтрахт" обменяются форвардами

"Милан" и "Айнтрахт" близки к громкому обмену футболистами.

Ожидается, что "россонери" заполучат хорватского вингера Анте Ребича, а во Франкфурт отправится португальский форвард Андре Силва.

Данную информацию уже подтвердил главный тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер.

Стоит отметить, что рыночная стоимость Ребича почти в два раза выше, чем у Силвы - 40 миллионов евро против 22.

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