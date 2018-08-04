"Милан" и "Барселона" завершают выступление на Международном кубке чемпионов

"Милан" – "Барселона"

Стадион: Стадион: Левайс (Санта-Клара)

Начало матча: 3:00

Подходит к своему завершению Международный кубок чемпионов, свою последнюю игру на турнире сыграют "Милан" и "Барселона". Обе команды выступили неудачно, хотя вряд и их заботят успехи в товарищеском турнире. Итальянцы на данный момент находятся на 17 месте с одним набранным очком. "Милан" по пенальти проиграл "Манчестер Юнайтед", а затем уступил "Тоттенхэму".

В прошлом сезоне "Милан" устроил массовую закупку игроков, потратив почти 200 миллионов евро. В большинстве своем футболисты были куплены средние, поэтому красно-черные провалились в чемпионате страны. Они не смогли выйти в Лигу чемпионов, из-за чего возникли проблемы с финансовым фейр-плей. "Милан" все же сумел избежать отстранения от еврокубков и теперь выступит в Лиге Европы, но теперь команда ведет себя скромнее на трансферном рынке. В это межсезонье потрачено 78 миллионов, получено – 60. Клуб расстался с несколькими резервистами, а также совершил обмен с "Ювентусом". Леонардо Бонуччи вернулся в Турин за 35 миллионов евро. За эту же сумму в обратном направлении последовал Маттиа Кальдара. Также "Милан" за 18 миллионов арендовал Гонсало Игуаина, аргентинца придется выкупить в следующем сезоне. Кроме того, 20 миллионов были отправлены во Флоренцию за Николу Калинича.

В этот раз "Милан" также неплохо сработал и на рынке свободных агентов, подписав Пепе Рейну, Ивана Стринича и Алена Халиловича.

"Барселона" на данный момент занимает 15 место в турнирной таблице, команда по пенальти выиграла у "Тоттенхэма", а затем проиграла 2:4 "Роме". Каталонцы в это межсезонье потеряли двух игроков центральной оси Паулиньо и Иньесту, которые отправились в Азию. Также клуб расстался с резервистами Делофеу и Динем.

Заменить ушедших хавбеков призваны Артур и Видаль, также вернулся из аренды в "Интере" Рафинья. Изначально Видаль должен был перейти в "Интер", но "Барселона" в последний момент вмешалась и перехватила чилийского игрока. Схожим образом она приобрела и бразильца Малкома, на этот раз пострадала другая итальянская команда "Рома". Перспективы Малкома туманны, он не является большой звездой, хоть и перспективен. В Лиге 1 он провёл за "Бордо" 84 игры, забил 20 голов и отдал 13 передач – статистика достаточно средняя. После его подписания возникла проблема с Османом Дембеле, который переживает за место в составе, француза уже сватают в "Арсенал".

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 19 матчей: 8 побед у "Барселоны", 5 – у "Милана", 6 ничьих.

Из 11 последних очных встреч "Милан" выиграл только одну.

Дважды команды встречались в финалах еврокубков. Оба раза побеждал "Милан". В 1989 году он выиграл Суперкубок УЕФА, а в 1994 году – Лигу чемпионов.

Ориентировочные составы:

"Милан": Рейна, Абате, Мусаккьо, Романьоли, Калабриа, Кессье, Локателли, Чалханоглу, Сусо, Кутроне, Борини.

"Барселона": Силлессен, Семеду, Марлон, Ленгле, А. Видаль, Сасета, Артур, Рафинья, Серхи Роберто, Мунир, Малком.

Прогноз на матч "Милан" – "Барселона":

"Барселона" является фаворитом матча, хотя таковой она считалась и в игре с "Ромой". Многое будет зависеть от того, какой состав выпустят Гаттузо и Вальверде.

Букмекеры предлагают на победу "Барселоны" коэффициент 2.40, на "Милан" – 2.85.

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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