"Милан" и "Байер" - фавориты в гонке за защитником "Реала" Эрнандесом

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"Милан" и "Байер" - фавориты в гонке за защитником "Реала" Эрнандесом

Защитник мадридского "Реала" Тео Эрнандес может продолжить карьеру в Италии или Германии.

По информации итальянской прессы, у королевского клуба есть два конкретных предложения о трансфере 21-летнего футболиста - от "Милана" и "Байера".

"Россонери" готовы арендовать левого фулбека за 5 миллионов евро с обязательством выкупа за 15 миллионов.

"Фармацевты", в свою очередь, могут позволить себе сразу выкупить Эрнандеса за 20 миллионов.

Для "Реала" предпочтительнее вариант, предлагаемый "Байером". Однако необходимо ещё учесть мнением самого игрока, которым ранее также интересовались "Ювентус" и "Наполи".

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