"Милан" и Чалханогла не могут согласовать условия нового контракта

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"Милан" и Чалханогла не могут согласовать условия нового контракта

"Милан" ведет переговоры с хавбеком Хаканом Чалханоглом о продлении контракта. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, 26-летний футболист хочет получать в миланском клубе 5 миллионов евро. "Милан" готов предложить лишь 3,5 миллиона евро.

В сезоне-2020/21 хавбек в 10 матчах отметился 4 голами и 1 результативной передачей.

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