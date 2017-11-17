"Милан" и "Эвертон" интересуются защитником киевского "Динамо"

У защитника киевского "Динамо" Домагоя Виды появились новые варианты продолжения карьеры, сообщают украинские СМИ.

28-летний хорват, который, по некоторым данным, уже заключил предварительное соглашение с "Бешикташем", получил предложения от "Милана" и "Эвертона".

Напомним, что у Виды через полтора месяца истекает контракт с "Динамо" и он станет свободным агентом.

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