"Милан" и "Эвертон" интересуются защитником киевского "Динамо"

Теги эвертонмиландинамо киевдомагой видабешикташ

"Милан" и "Эвертон" интересуются защитником киевского "Динамо"

У защитника киевского "Динамо" Домагоя Виды появились новые варианты продолжения карьеры, сообщают украинские СМИ.

28-летний хорват, который, по некоторым данным, уже заключил предварительное соглашение с "Бешикташем", получил предложения от "Милана" и "Эвертона".

Напомним, что у Виды через полтора месяца истекает контракт с "Динамо" и он станет свободным агентом.

Не пропустите: "Милан" интересуется Окакой. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 11 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 11 22
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 11 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Эвертон 11 11
16 Вест Бромвич Альбион 11 10
17 Борнмут 11 10
18 Вест Хэм Юнайтед 11 9
19 Суонси Сити 11 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов