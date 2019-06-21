"Милан" и "Интер" договорились о строительстве нового клубного стадиона

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"Милан" и "Интер" договорились о строительстве нового клубного стадиона

"Милан" и "Интер" построят новый совместный стадион, сообщает La Repubblica.

По сведениям издания, стоимость строительства новой арены составит 700 миллионов евро. Планируется, что стадион будет построен к 2022 году. 

Изначально клубы обсуждали вариант реконструкции нынешнего стадиона "Сан-Сиро", но было решено построить новую арену, которая будет находиться рядом со нынешней.

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