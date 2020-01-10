"Милан" и "Интер" готовят обмен игроками

Теги интер миланмиланфранк кессьематтео политанотрансферы

"Милан" и "Интер" готовят обмен игроками

Во время зимнего трансферного окна "Милан" и "Интер" могут совершить обмен игроками.

По информации La Gazzetta dello Sport, клубами могут поменяться полузащитник Франк Кессье и вингер Маттео Политано.

Сообщается, что переговоры об этой сделке запланированы на следующую неделю.

Стоит отметить, что в первую очередь в таком обмене заинтересован "Милан", а "Интер" больше предпочитает подписать атакующего хавбека, к примеру, Артуро Видаля или Кристиана Эриксена.

Не пропустите: "Аталанта" договорилась об аренде защитника "Милана". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Президент "Барселоны" определился с будущим Вальверде

Президент "Барселоны" определился с будущим Вальверде

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 18 45
2 Ювентус Ювентус 18 45
3 Лацио Лацио 17 39
4 Рома Рома 18 35
5 Аталанта Аталанта 18 34
6 Кальяри Кальяри 18 29
7 Парма Парма 18 25
8 Наполи Наполи 18 24
9 Торино Торино 18 24
10 Болонья Болонья 18 23
11 Хеллас Верона Хеллас Верона 17 22
12 Милан Милан 18 22
13 Удинезе Удинезе 18 21
14 Сассуоло Сассуоло 18 19
15 Фиорентина Фиорентина 18 18
16 Сампдория Сампдория 18 16
17 Лечче Лечче 18 15
18 Брешия Брешия 18 14
19 Дженоа Дженоа 18 14
20 СПАЛ СПАЛ 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов