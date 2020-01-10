"Милан" и "Интер" готовят обмен игроками

Во время зимнего трансферного окна "Милан" и "Интер" могут совершить обмен игроками.

По информации La Gazzetta dello Sport, клубами могут поменяться полузащитник Франк Кессье и вингер Маттео Политано.

Сообщается, что переговоры об этой сделке запланированы на следующую неделю.

Стоит отметить, что в первую очередь в таком обмене заинтересован "Милан", а "Интер" больше предпочитает подписать атакующего хавбека, к примеру, Артуро Видаля или Кристиана Эриксена.

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