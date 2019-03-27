"Милан" и "Интер" хотят снести "Сан-Сиро" и построить новый стадион

Теги миланинтер милан

"Милан" и "Интер" хотят снести "Сан-Сиро" и построить новый стадион

"Милан" и "Интер" намерены построить новый стадион и снести нынешнюю арену "Сан-Сиро". Впрочем, против снова стадиона выступают жители города, сообщает Football Italia.

"Сан-Сиро" является не просто стадионом, а символом города, который все знаю", - сообщил представитель политической партии Forza Italia Пьетро Татарелла.

Стадион "Сан-Сиро" был построен в 1925 году. Арена дважды подвергалась реконструкции в 1956 и 1989 годах.

Не пропустите: "Милан" интересуется вингером "Баварии". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Эрнандес летом перейдет в "Баварию"

Официально: Эрнандес летом перейдет в "Баварию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 28 75
2 Наполи Наполи 28 60
3 Интер Милан Интер Милан 28 53
4 Милан Милан 28 51
5 Рома Рома 28 47
6 Лацио Лацио 27 45
7 Аталанта Аталанта 28 45
8 Торино Торино 28 44
9 Сампдория Сампдория 28 42
10 Фиорентина Фиорентина 28 37
11 Парма Парма 28 33
12 Дженоа Дженоа 28 33
13 Сассуоло Сассуоло 28 32
14 Кальяри Кальяри 28 30
15 СПАЛ СПАЛ 28 26
16 Удинезе Удинезе 27 25
17 Эмполи Эмполи 28 25
18 Болонья Болонья 28 24
19 Фрозиноне Фрозиноне 28 17
20 Кьево Кьево 28 11
Полная таблица

топ-5 тегов