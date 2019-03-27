"Милан" и "Интер" хотят снести "Сан-Сиро" и построить новый стадион

"Милан" и "Интер" намерены построить новый стадион и снести нынешнюю арену "Сан-Сиро". Впрочем, против снова стадиона выступают жители города, сообщает Football Italia.

"Сан-Сиро" является не просто стадионом, а символом города, который все знаю", - сообщил представитель политической партии Forza Italia Пьетро Татарелла.

Стадион "Сан-Сиро" был построен в 1925 году. Арена дважды подвергалась реконструкции в 1956 и 1989 годах.

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