"Милан" и "Интер" нацелились на форварда, которым интересуется "Ювентус"
Фото: инстаграм Джанлуки Скамакки/Автор неизвестен
"Милан" и "Интер" проявляют интерес к нападающему "Сассуоло" Джанлуке Скамакке, сообщает Calciomercato.it.
По сведениям источника, миланские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвардом интересуется "Ювентус". Также за Скамаккой следят "Арсенал" и "Тоттенхэм".
В нынешнем сезоне 22-летний Скамакка провел за "Сассуоло" 18 матчей во всех турнирах и забил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17