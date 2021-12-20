"Милан" и "Интер" нацелились на форварда, которым интересуется "Ювентус"

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"Милан" и "Интер" нацелились на форварда, которым интересуется "Ювентус"

Фото: инстаграм Джанлуки Скамакки/Автор неизвестен

"Милан" и "Интер" проявляют интерес к нападающему "Сассуоло" Джанлуке Скамакке, сообщает Calciomercato.it.

По сведениям источника, миланские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что форвардом интересуется "Ювентус". Также за Скамаккой следят "Арсенал" и "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне 22-летний Скамакка провел за "Сассуоло" 18 матчей во всех турнирах и забил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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