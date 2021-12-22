"Милан" и "Интер" одобрили проект нового стадиона

Фото: сайт "Милана"

"Интер" и "Милан" сделали совместное заявление касательно нового стадиона.

Новая арена будет строиться по проекту американской архитектурной компании Populous при поддержке лондонский фирмы EMEA.

Окончательный проект стадиона представят в 2022 году. Стадион будет называться La Cattedrale (кафедральный собор).

Отмечается, что дизайн стадиона вдохновлен двумя известными постройками - Миланским собором и галереей Виктора Эммануила II.

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