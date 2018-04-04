"Милан" и "Интер" победителя не выявили
"Милан" и "Интер" встретились между собой в перенесенном матче 27 тура. Обе команды ведут борьбу за место в Лиге чемпионов, с этой точки зрения выгоднее положение "Интера", который опережал "Милан" на пять очков, победа команды Спаллетти фактически лишала красно-черных шансов занять четвертое место, так как разрыв вырос бы до восьми пунктов. Именно поэтому рисковать в этой игре нужно было в первую очередь тренеру "Милана" Гаттузо.
Команды начали без раскачки, уже на первых минутах ошиблась оборона "Милана", позволив Рафинье принять мяч в штрафной, однако игрок "Интера" из выгодной позиции пробил в Монтоливо. Затем неплохой удар нанес Брозович, однако мяч полетел над перекладиной. "Интер" смотрелся интереснее, чаще атаковал и создавал моменты, "Милан" же отсиживался в обороне.
В середине тайма уже Кандрева остался один перед воротами "Милана" и расстреливал с нескольких метров Доннарумму, однако вратарь номинальных хозяев спас команду, продемонстрировав свою реакцию. Через минуту Брозович едва не повторил свой финт со смещением с правого края в центр, он снова прекрасно пробил по воротам, мяч же разминулся со штангой буквально на несколько сантиметров.
Ближе к концу тайма проснулся и "Милан". После подачи Чалханоглу Бонуччи пробивал по воротам – Ханданович мяч отбил в отчаянном прыжке, затем вратарь справился с хорошим ударом Кутроне. "Интер" на это ответил голом Икарди, однако арбитр после просмотра повтора взятие ворот отменил, заметив у аргентинца офсайд.
Второй тайм также начался с атак гостей: Перишич отправил игровой снаряд в перекладину, а с выстрелом Икарди справился Доннорумма. "Милан" также не остался в стороне, Кутроне вышел на Хандановича, но в ближнем бою не сумел переиграть вратаря.
Обоюдоострая игра продолжилась: Икарди с нескольких метров не попал в створ после прострела Кандревы. Кесси в ответ целил в "девятку" после розыгрыша штрафного, но также не попал в цель. Наконец, забил Кутроне, но и он оказался в офсайде.
Последний момент в этом интереснейшем матче упустил Икарди, на последней минуте он мог наказать Доннарумму и Бонуччи за ошибку, но так и не попал в ближний угол. Команды старались, играли на атаку, но забить сегодня так и не смогли.
"Милан" – "Интер" 0:0
"Милан": Доннарумма, Калабрия, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кесси, Монтоливо (Локателли, 71), Бонавентура (Борини, 81), Сусо, Кутроне (Калинич, 70), Чалханоглу.
"Интер": Ханданович, Канселу, Миранда, Шкриньяр, Д'Амброзио, Гальярдини, Брозович, Кандрева (Эдер, 78), Рафинья (Валеро, 74), Перишич, Икарди.
Вячеслав Горбачев
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|30
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|30
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|30
|60
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