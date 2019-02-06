"Милан" и "Интер" поборются за французского таланта

"Милан" и "Интер" поборются за полузащитника "Бордо" Орельена Тчуамени, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, оба клуба хотят купить 19-летнего француза, видя в нём будущую звезду европейского футбола.

Ранее также сообщалось об интересе к перспективному хавбеку со стороны мюнхенской "Баварии".

В текущем сезоне Тчуамени сыграл за "Бордо" 16 матчей и забил 1 гол. Его стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

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