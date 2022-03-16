"Милан" и "Интер" поборются за хавбека "Реала"
Фото: инстаграм Дани Себальоса/Автор неизвестен
"Милан" и "Интер" проявляют интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Дани Себальосу, сообщает Calciomercato.
По сведениям источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Кристал Пэлас".
В нынешнем сезоне 25-летний Себальос провел за "Реал" семь матчей и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Милану" и "Аталанте" предложили услуги форварда "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Левандовски прошел медобследование по поводу травмы
-
"Атлетико" может купить Азара-среднего
-
"Милан" и "Интер" поборются за хавбека "Реала"
-
Каррагер высказался о проблемах Магуйра в "Манчестер Юнайтед"
-
Дортмундская "Боруссия" победила "Майнц" и приблизилась к "Баварии"
-
Назначены судьи на матчи 22-го тура РПЛ
-
Генич ярко высказался о финансовых проблемах "Краснодара"
-
1
Месси надеется выиграть ЛЧ в составе ПСЖ в следующем сезоне
-
Халк продлил контракт с бразильским клубом
-
40-летний Ибрагимович вызван в сборную Швеции
-
"Атлетико" выбил дортмундскую "Боруссию" из Юношеской лиги УЕФА
-
Кабелла назвал причину ухода из "Краснодара"
-
"Вест Хэм" выступил с заявлением по поводу расследования "дела Зума"
-
Рюдигер может покинуть "Челси" из-за санкций
-
Скоулз рассказал, кого он хочет видеть в качестве тренера "МЮ"
-
"Астон Вилла" нацелилась на вратаря "Барселоны"
-
Ондуа из "Ганновера" решил выступать за Камерун. Ранее он хотел играть за Россию
-
ПСЖ вылетел из Юношеской лиги УЕФА
-
Холанд назвал "Реалу" условие для перехода
-
Мораес покинул "Шахтер" и перебрался в Бразилию
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14