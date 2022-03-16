"Милан" и "Интер" поборются за хавбека "Реала"

Фото: инстаграм Дани Себальоса/Автор неизвестен

"Милан" и "Интер" проявляют интерес к полузащитнику мадридского "Реала" Дани Себальосу, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, итальянские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбек входит в сферу интересов "Кристал Пэлас".

В нынешнем сезоне 25-летний Себальос провел за "Реал" семь матчей и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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