"Милан" и "Интер" поборются за капитана "Аталанты"

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"Милан" и "Интер" поборются за капитана "Аталанты"
"Интер" и "Милан" проявляют интерес к аргентинскому нападающему "Аталанты" Алехандро Гомесу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, миланские клубы готовы приобрести форварда в зимнее трансферное окно. Гомес, скорее всего, покинет "Аталанту" из-за конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

В нынешнем сезоне 32-летний Гомес провел за "Аталанту" 15 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Капитан "Аталанты" отказался выполнять установку тренера в матче с "Мидтъюлландом". | http://soccernews.ru
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