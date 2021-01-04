"Милан" и "Интер" поборются за трансферную цель "Зенита"

Теги миланинтер миланзенит санкт-петербургудинезеродриго де пауль

"Милан" и "Интер" поборются за трансферную цель "Зенита"

"Милан" и "Интер" проявляют интерес к аргентинскому полузащитнику "Удинезе" Родриго де Паулю, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянские клубы намерены подписать футболиста в зимнее трансферное окно. "Милан" и "Интер" хотят арендовать игрока с правом последующего выкупа. 

Напомним, что Де Паулем летом и осенью интересовался "Зенит", но российский клуб отказался платить за него требуемые 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний де Пауль провел за "Удинезе" 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Миллер может покинуть "Газпром". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Химки" близки к выкупу трансфера Мирзова у "Спартака"

"Химки" близки к выкупу трансфера Мирзова у "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов