"Милан" и "Интер" поборются за трансферную цель "Зенита"

"Милан" и "Интер" проявляют интерес к аргентинскому полузащитнику "Удинезе" Родриго де Паулю, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, итальянские клубы намерены подписать футболиста в зимнее трансферное окно. "Милан" и "Интер" хотят арендовать игрока с правом последующего выкупа.

Напомним, что Де Паулем летом и осенью интересовался "Зенит", но российский клуб отказался платить за него требуемые 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний де Пауль провел за "Удинезе" 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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