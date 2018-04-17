"Милан" и "Интер" поборются за вингера "Аякса"

Теги давид нересаяксинтер миланмилан

"Милан" и "Интер" поборются за вингера "Аякса"

Атакующий полузащитник "Аякса" Давид Нерес привлёк внимание двух итальянских клубов, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, ближайшим летом за 21-летнего бразильца поборются "Милан" и "Интер". Сумма возможного трансфера оценивается в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Нерес сыграл за "Аякс" 34 матча, забил 11 голов и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: Болельщики "Аякса" требуют отставки ван дер Сара. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 32 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 32 84
2 Наполи 32 78
3 Рома 32 61
4 Лацио 32 61
5 Интер Милан 32 60
6 Милан 32 53
7 Фиорентина 32 51
8 Аталанта 32 49
9 Сампдория 32 48
10 Торино 32 46
11 Болонья 32 38
12 Дженоа 32 38
13 Удинезе 32 33
14 Кальяри 32 32
15 Сассуоло 32 31
16 Кьево 32 30
17 СПАЛ 32 28
18 Кротоне 32 27
19 Хеллас Верона 32 25
20 Беневенто 32 14
Полная таблица

топ-5 тегов