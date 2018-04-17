"Милан" и "Интер" поборются за вингера "Аякса"

Атакующий полузащитник "Аякса" Давид Нерес привлёк внимание двух итальянских клубов, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, ближайшим летом за 21-летнего бразильца поборются "Милан" и "Интер". Сумма возможного трансфера оценивается в 30 миллионов евро.

В этом сезоне Нерес сыграл за "Аякс" 34 матча, забил 11 голов и сделал 12 ассистов.

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