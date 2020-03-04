"Милан" и "Интер" поспорят за хавбека "Арсенала" Мэйтленд-Найлза

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"Милан" и "Интер" поспорят за хавбека "Арсенала" Мэйтленд-Найлза

"Милан" и "Интер" интересуются хавбеком "Арсенала" Энсли Мэйтленд-Найлзом, утверждает Sempre Milan.

По данным источника, сам футболист хотел бы покинуть команду, так как давно не попадает в стартовый состав команды. Рыночная стоимость игрока - 18 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок участвовал в 24 матчах, забив 1 гол и сделав 2 ассиста. Контракт Мэйтленд-Найлз с "Арсеналом" рассчитан до 2023 года.

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